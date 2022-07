Roberto Piazza sorprendió al revelar su secreto para tener un matrimonio sólido: "Si la pareja no se abre no dura"

El secreto de Roberto Piazza (63) para continuar enamorado de Walter Vázquez (57) después de 22 años en pareja es tan efectivo como picante.

"Si el sexo no es abierto no durás en el matrimonio. Y más siendo gay", afirmó el diseñador de moda en una entrevista con Leandro Rud.

Pionero en concretar la unión civil en 2010, Roberto Piazza explicó en La Noche (domingos a la medianoche por C5N) cómo se maneja con su marido: "Cuando no estamos en Argentina vamos a lugares liberales, él va para la izquierda y yo para la derecha. Después nos juntamos en algún lugar, o compartimos. No soy cornudo. El sexo es totalmente libre".

ROBERTO PIAZZA REVELÓ LOS LÍMITES DE SU MATRIMONIO ABIERTO

Por otra parte, Roberto Piazza aclaró que la honestidad es fundamental en su matrimonio con Walter Vázquez.

"Uno lo cuenta al otro lo que hizo, estuve con tal. Está blanqueado, y es border. Tratamos en lo posible de no involucrarnos con la otra persona. Si sos liberal, swinger o tenés relaciones con otro, tenés que tener la mentalidad de que no lo vas a engañar al otro".

"A veces compartimos. Pero no es que voy a salir con un tipo fijo de amante. Es un touch and go. Sexo puro", concluyó Roberto Piazza ante Leandro Rud.