Roberto García Moritán se animó a cantar y le dedicó una canción a Pampita: “Hago cualquier cosa por vos”

Roberto García Moritán le dedicó una canción a Pampita en plena cita. En Los Ángeles de la Mañana mostraron el video del reality Siendo Pampita en el que se lo puede ver al empresario gastronómico mientras le canta a la modelo.

“Voy a cometer una locura esta noche, mis amigos me dijeron ‘no lo hagas'. Hago cualquier cosa por vos, mi amor…”, comenzó entonando y luego enumeró cada una de las cosas distintas que hizo desde que está con la empresaria.

Mientras tanto, Carolina Ardohain lo miraba entretenida, sorprendida y conmovida con la situación. Al verlo agarrar el micrófono, entre risas le preguntó: “¿Cantás mi amor? ¡No, me muero!”.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN SE SINCERÓ Y REVELÓ QUÉ SENTÍA ANTES DE CONOCER PERSONALMENTE A PAMPITA

Roberto García Moritán habló de su historia de amor con Pampita y confesó que antes de conocerla personalmente la veía como inalcanzable.

“Siempre me gustó. Obvio. Me gustó desde su primera tapa. No tengo memoria. Sentía que era inalcanzable, pero me animé”, dijo en Mañanísima.