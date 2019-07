Ricky Martin protestó en las calles de Puerto Rico y exigió la renuncia del gobernador

Puerto Rico atraviesa una profunda crisis institucional y miles de personas marchan en estos días pidiendo la renuncia de su gobernador, Ricardo Roselló. Tildado de "dictador", el gobernante está envuelto en un millonario escándalo de corrupción. Pero la gota que colmó el vaso fue una conversación por chat que acaba de salir a la luz en la que el mandatario se deshace en comentarios despectivos, misóginos y homofóbicos.

Subido al techo de un camión y con la bandera LGBTIQ flameando en lo alto, Ricky Martin fue parte de la protesta junto con sus colegas, los músicos Residente (René Pérez Joglar), Bad Bunny y Daddy Yankee, cada uno también muy comprometido con darle visibilidad a la crisis.

"Tienes actitud dictatorial, exigimos que te vayas. Ricardo, el pueblo habla, ¿cuál parte no entiendes? Vete. El pueblo pide, está mal. Has jugado con los sentimientos, la salud mental del pueblo con ese mensaje tan estúpido que has dado en el día de ayer. Todos estábamos esperando tu renuncia, pero tu renuncia al poder. No te queremos, en Puerto Rico no seguimos dictadores. Es tiempo de irte, fuera, fuera", exclamó el cantante durante la marcha.

Antes de viajar a la isla para marchar, Ricky había subido un video en su cuenta de Instagram en respuesta al descargo del político, quien se disculpó por sus dichos pero se escudó en la libertad de expresión.

"Ricardo Rosselló no solamente eres cínico, también eres maquiavélico. Yo le exigo a los presidentes del poder legislativo de la isla que comiencen con el proceso de residenciamiento. Ustedes tienen que escuchar el reclamo masivo de los portorriqueños", advirtió el artista.

