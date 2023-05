Ricky Diotto se quebró al hablar de la filtración de su polémico audio a María Fernanda Callejón

Este martes se divulgó a través de Socios del espectáculo un virulento audio de Ricky Diotto dirigido a su ex, María Fernanda Callejón, que deja al descubierto la fuerte interna que rodea el proceso de divorcio, a un año de su separación.

En ese audio, Diotto le reprocha a Callejón las acusaciones de violencia verbal que la exvedette lanzó sobre él, y le advierte que ambos comparten muchos secretos que puede revelar. “Tomalo como una amenaza”, sentenció.

Tras la difusión de este audio, Diotto salió a hacer un descargo a través de su cuenta de Instagram.

“Antes que nada, quería decirles que me da muchísima vergüenza hacer este video porque hay cosas que tendrían que haber quedado privadas para siempre y tener que salir a aclarar un montón de cosas para defenderme me parece malísimo”, se justificó.

“Yo hace más de un año que estoy tratando de ponerme de acuerdo porque no puedo hacerle entender a la otra parte que no se puede ganar 10 y gastar 50. No se puede. Entonces, el único conflicto que hay es eso, la parte económica”, explicó Diotto.

QUÉ DIJO RICKY DIOTTO DEL FUERTE AUDIO A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

“No se puede aparentar una vida que no se puede sostener. Los audios que ustedes escucharon, no son de una persona violenta, son audios de una persona que está agotada porque está hace un año viviendo una situación horrible”, agregó el odontólogo.

Desde su automóvil y con el ambo puesto, Diotto advirtió: “Además, los audios son de la semana pasada. A mí me gustaría que si van a filtrar, filtren los audios de hace un año donde yo ruego por favor que nos pongamos de acuerdo en un tono tranquilo, que necesitamos dos lugares bien, uno para mí y uno para ella para que vivamos tranquilos”.

“Y que hay prioridades que no se están cumpliendo. No se puede andar en una camioneta importada y no cubrir otras cosas. Yo estoy en una situación horrible. Imaginense que se encuentran con que la madre de tu hija dice que vos la cagás a palos en televisión. ¿Qué va a pensar mi hija cuando sea grande y escuche eso?”, siguió Ricky.

“Yo soy una persona de bien, loco. Les juro por mi vida, y por lo que sea, que no le he levantado la mano nunca a una mujer, nunca. Jamás. No hace falta que lo aclare además porque yo no soy así”, aclaró, al borde de quebrarse.

RICKY DIOTTO SE QUEBRÓ AL HABLAR DE SU CONFLICTO CON MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

“Esta situación me está reventando. Me da vergüenza tener que hacer esto, pero… Yo no soy así. Yo estoy harto de pelear contra una situación que no aguanto más, loco. Yo no soy un tipo violento y estoy viviendo un infierno, hermano”, dijo entre lágrimas.

“Les pido paz por mi hija, por lo que sea. Yo no aguanto más. No soy violento. Estoy tratando de hacer entrar en razones a una persona que no hay manera. ¿Ustedes se creen que yo no tengo cosas para contar?”, reiteró.

“Yo no las voy a decir nunca porque soy un hombre de bien, y una persona de lealtad así que pido perdón a mis amigos, a mi familia y a mis seguidores porque tuve la necesidad de hacer este video porque no doy más”, cerró Diotto, que aseguró que todo queda en la Justicia, pero que hizo el video para contar “su verdad”.