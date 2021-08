Ricardo Montaner defendió a Mau y Ricky de los ataques de la participante de La Voz: "No es de buena persona"

El clima emotivo y de distensión en La Voz Argentina se quebró cuando dos participantes tuvieron una discusión al aire. Jessica Amicucci, una de las ellas, un día después cargó desde las sociales contra Mau y Ricky y la producción del ciclo… ¡Y a Ricardo Montaner no le gustó nada!

“Creo que no te cae bien Jéssica, Pampito”, comentó el cantante en Twitter, luego de que el periodista publicó los fuertes mensajes que tuvo la joven en su cuenta de Instagram donde ella avalaba las frases de uno de sus seguidores.

"Mau y Ricky no tienen muy buenas voces” y “los concursantes que cantaron son mejores que ellos”. “Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver más allá de la superficie como la mayoría”, puso la participante.

Montaner: "Echar la culpa a otro de los errores no es de buena persona, ¡y peor si después empieza a hablar mal de los mismos que le dieron la oportunidad!". G-plus

Al igual que la concursante, el popular cantante le dio el visto bueno a un mensaje que le dejó una seguidora. “Lamentablemente a mucha gente no nos cae bien Jessica. Echar la culpa a otro de los errores no es de buena persona, ¡y peor si después empieza a hablar mal de los mismos que le dieron la oportunidad!”, puso, consiguiendo que Ricardo Montaner le ponga un terminante “exacto”.

La pelea de las participantes del equipo de Mau y Ricky en La Voz Argentina y el enojo de los cantantes

Un tensísimo momento se vivió en La Voz Argentina cuando Jéssica Amicucci discutió con Esperanza Careri, ambas protagonistas de una de las batallas del certamen, y terminaron discutiendo al aire luego de que Mau y Ricky, los capitanes de su equipo, criticaron su actuación.

Mau, molesto por el resultado y que se ventilen los trapos sucios, fue implacable. "Sé que son buenas personas y sé que estamos en un programa donde uno siente que está peleado por su vida en la carrera musical. Hay dos opciones… o uno la pasa mal y se lo toma mal, o uno dice ‘estas con las cartas que me tocaron’. Espero que la persona que se quede, retome y nos lo demuestre con el corazón, que quiere y se merece estar aquí. No nos provoca trabajar con gente que no está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer", aseveró.