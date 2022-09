Ricardo Mollo sorprendió a Natalia Oreiro bajo un disfraz en ¿Quién es la máscara?: "Morí de amor"

¿Quién es la máscara? tuvo su tercera gala y esta vez la gran revelación del final tuvo una doble sorpresa. La conductora del big show Natalia Oreiro le quitó el disfraz a Saurio y resultó siendo su marido, Ricardo Mollo.

El músico y líder de Divididos entonó Contigo en la distancia, el clásico bolero que encandiló a todos e hizo que Karina La Princesita diera en la tecla y acierte en que se trataba del músico.

Sin embargo, fue la animadora la primera en notar que la voz del dinosaurio era demasiado familiar. “Me bajó la presión”, comentó, sorprendida luego de su actuación.

RICARDO MOLLÓ SE REVELÓ EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA? Y SORPRENDIÓ A NATALIA OREIRO

Cuando llegó el momento de la revelación, la pareja se dio un besazo y se abrazaron. “¡No me pueden hacer esto! Obvio que me di cuenta cuanto empezaste a cantar. No me lo dijo nada”, repitió la actriz, sorprendida.

La conductora también contó una historia muy personal sobre la canción que interpretó su marido. “Cuando nosotros éramos amigo, obviamente yo estaba muerta por él, y me deja en el buzón de casa un CD con esta canción, con Contigo en la distancia y me morí de amor”, recordó.

“¡Cuando Atahualpa lo vea no lo va a poder creer! ¡Encima con el tiranosaurio rex!”, exclamó, feliz.