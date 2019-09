Rial planteó el debate tras el 'desplante' de Nico Occhiato a Sofía Pachano en ShowMatch: "¿Y si fuera al revés?"

El viernes 6, Sofía Pachano (30) y Nico Occhiato (26) vivieron un momento de gran incomodidad en el Súper Bailando 2019. Luego de que la actriz le confesara a Marcelo Tinelli que el exnovio de Flor Vigna "le parece un chico agradable", el conductor le pidió a Nico que baile un lento con ella.

Sin embargo, el resultado no fue cómodo para ninguno de los participantes: Occhiato ofreció resistencia y, tras negarse durante varios minutos, accedió a hacerlo, pero su poco interés fue traducido como un desplante al aire a Sofía y las críticas lo convirtieron en TT (trending topic) en Twitter, en donde varios usuarios lo tildaron de "poco caballero".

"A Occhiato lo querían obligar a bailar con Sofía. Todos se lo tomaron en joda y lo atacaron porque no quería bailar. ¿Pero si la cosa fuera al revés? Estaríamos hablando de violencia de género y abuso de poder". G-plus

Analizando lo ocurrido en ShowMatch desde una perspectiva de género, Jorge Rial abrió el debate en Intrusos al invertir los roles en dicha escena. "Lo que pasó sirve para iluminar un tema, porque entre Nico Occhiato y Sofía Pachano pasó algo que me llamó la atención. Entonces dije: '¿Y si lo damos vuelta?'. A Occhiato lo querían obligar a bailar un lento con Sofía. Todos se lo tomaron en joda y lo atacaron porque no quería bailar. Le dijeron que es un lento y un boludo. ¿Pero si la cosa fuera al revés y en el lugar de Occhiato estaba Sofía y la quieren obligar a bailar un lento con él? ¿De qué estaríamos hablando ahora? De violencia de género, de acoso y de abuso de poder. Porque el acoso o el abuso no es genérico. Y acá yo sentí que hubo violencia, no solo hacia Occhiato, hacia Sofía también, porque la pasó como el culo. Y su padre (Aníbal Pachano) se sumó. Occhiato quedó como el nabo, el lento, y el tarado que no fue a bailar. ¿Y si él hubiera dicho al aire 'no, no quiero porque no me gusta'? ¿De qué estaríamos hablando? Los dos quedaron humillados. No tenían ganas. Esto es algo que tenemos que revisar", dijo el periodista, invitando a la reflexión, tras las agresiones que recibió Nico Occhiato en los medios de comunicación y en las redes sociales; y luego de la incomodidad que vivió Sofía Pachano por sentirse "rechazada" en TV.