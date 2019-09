Rial, irónico sobre Nicole Neumann: "Me arrepiento de no haberla traído a trabajar a Intrusos, conmigo hubiera aprendido timing, cuándo llorar"

Después de varios días como protagonista excluyente de Nosotros a la Mañana por sus escándalos con Fabián Cubero (40), el martes Nicole Neumann (38) se abstuvo de profundizar sus polémicas con el padre de Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5). Sin embargo, la panelista lanzó un picantísimo posteo en Instagram Stories en elíptica referencia a Poroto: "¡¿Puede alguien volverse completamente irrasional, ilógico, tacaño, resentido crónico y encima mitómano?! Por suerte existen las capturas de pantalla, cartas documento y abogados que contienen las verdades".

Fue en este marco que Jorge Rial anunció sorprendido en Intrusos que “Nicole echó a su abogada”, Guadalupe Guerrero, y Angie Balbiani acotó: “Está buscando al tercer abogado que tiene desde que está tratando de arreglar las cosas con Cubero”. Irónico, el conductor chicaneó a la modelo: “Hay buenos abogados, lo que pasa es que hay que pagarlos”.

"Nicole Neumann echó a su abogada. (...) Hay buenos abogados, lo que pasa es que hay que pagarlos" G-plus

Incisiva, la íntima amiga de Pampita criticó a Neumann: “Hay que pagarlos y hay que llegar a un acuerdo. Porque si uno está en constante desacuerdo es muy difícil arreglar algo, por más abogado que tengas”. Ese fue el pie para que Rial fustigara a Nicole al compararla con Diego Maradona, por estar siempre en boca de todos: “Hoy no hablaron de su tema en el programa, pero estamos hablando de ella porque echó a su abogada, y mañana vamos a estar hablando porque contrató a otra abogada. Es una gran generadora de temas propios. Es su mejor productora”.

"Fue un error mío no contratar a Nicole. (...) Tiene dos cosas a favor, que cuando tiene (para hablar), tiene. Segundo, te ahorrás la producción porque ella produce sus quilombos, los expone”. G-plus

Hasta que con gran sarcasmo, el conductor le reconoció a Adrián Pallares el error de no haber contratado a Nicole para Intrusos cuando se lo propuso a principios de año: “Fue un error mío. Una desventaja que le veo es que se le acaban los temas y la tienen sentada, pasan los utileros, se la llevan y la traen. Pero a favor tiene dos cosas, que cuando tiene (para hablar), tiene. Segundo, te ahorrás la producción porque ella produce sus quilombos, los expone”.

Al final, Jorge Rial explicó con humor cáustico: “Todavía no maneja bien los tiempos, pero conmigo hubiera aprendido. Pasa que está con gente que no conoce mucho el tema. Pero conmigo hubiera aprendido lo que es el timing, cuándo llorar, cuándo no, cuándo es una lágrima, cuándo es un moco, un suspiro, un amague, una levantada, un me voy, una pelea, tomar un vaso de agua temblando. Un primer plano. Por eso digo que abrió su propia Pyme, que es Nicole Neumann Quilombos y Cía., y los arma. Me dicen que siguió (el tema) en Instagram, pero yo la dejé de seguir porque me agotó”.