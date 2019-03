El misterio sobre los tres hijos que Diego Maradona (58) se apresta a reconocer ante la Justicia de Cuba comienza a develarse de a poco. A cuenta gotas, el viernes Matías Morla reveló que el Diez conoció personalmente a sus descendientes caribeños en diciembre de 2016: “Fue en el entierro de Fidel Castro, en Santiago de Cuba. Hablamos para que (los tres) vayan ahí y Diego los vio en ese momento”.

En la nota con Involucrados, el abogado mantuvo el hermetismo en cuanto a la identidad de los chicos, ya sea sus nombres o géneros: "Hasta que ellos no me autoricen, no por Diego, no lo voy a decir". Sin embargo, el lunes Cora Debarbieri contó cómo se llamarían los jóvenes concebidos entre 2000 y 2005.

“Son dos de una madre y el otro de otra mamá. Las chicas se llaman Joana y a la otra le dicen Lu. Y el muchacho, que es el más introvertido y no quiere saber nada con este mundo (de la farándula) se llama Javielito”, afirmó la periodista. De esta manera, Joana, Lu y Javielito se sumarían a Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando como herederos de Diego Maradona.