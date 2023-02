Revelaron que Silvina Luna está a la espera de un trasplante de riñón: la palabra de la actriz

La reaparición de Aníbal Lotocki luego de su condena a cuatro años de prisión por causarle lesiones graves a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna, generó que esta última revele el dramático momento que atraviesa.

Mientras mostraban la entrevista que Lotocki brindó a Intrusos aduciendo que, pese a la condena judicial, el médico sigue habilitado a operar hasta que el fallo quede firme, Guido Zaffora leyó al aire un mensaje que le envió Silvina.

El panelista reveló que la modelo se indignó al ver la entrevista y le contó que está atravesando un duro momento a raíz de las graves consecuencias que le dejó en su cuerpo la mala praxis de Lotocki.

¿QUÉ DIJO SILVINA LUNA SOBRE SU DELICADO ESTADO DE SALUD?

"Silvina Luna está mirando el programa y obviamente ella pide Justicia, está sorprendida por todo lo que escucha. Esto lo cuento porque ella me autoriza, ella me lo contó hace unos días. Me dijo ‘Quiero que lo cuentes porque hace 12 años me cambió la vida’”, dijo Zaffora.

“Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar. Ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina 3 veces por semana durante cuatro horas. Le dejaron de funcionar los riñones", reitiró el panelista.

“¿Está en lista en el Incucai?”, preguntó Florencia de la Ve ante el gesto positivo de sus panelistas. “Yo he hablado muchas veces con ella y sé que por estas internaciones no puede trabajar porque se tiene que dedicar cien por ciento a su salud; y a ella le cuesta contarlo porque hay un montón de gente que la juzga a ella”, explicó Guido.