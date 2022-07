Revelaron un dato desconocido sobre la grabación de la final de El Hotel de Los Famosos: "Dicen que Alex Caniggia no quería grabar que perdía"

Para que no se filtre quién era el ganador de El Hotel de los Famosos entre Alex Caniggia y MartÍn Salwe se grabaron dos festejos. El hijo de Claudio Caniggia terminó imponiéndose, pero parece que no fue fácil la grabación del momento en el que se imponía el exlocutor de ShowMatch.

“Me contaron que Alex no quería grabar la final en la que perdía. ¿Es verdad?”, les preguntó Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) a varias de las celebrities que pasaron por el realiy.

“Tenían que hacer el momento donde él no ganaba y él no quería hacerla”, contó el periodista, sobre la reticencia del mediático ante la posibilidad de que no se impusiese en la competencia.

"Me acuerdo que gritaba ‘nooo, me re cabió'". G-plus

WALTER QUEJEIRO CONTÓ CÓMO FUE LA GRABACIÓN DE LA FINAL DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Walter Quejeiro reconoció que fue difícil el último día de filmación. “Era muy tarde, las tres de la mañana cuando se terminó de grabar”, aseguró, con Melody Luz y el Pato Galván a su lado.

“Me acuerdo que gritaba ‘nooo, me re cabió’”, contó, generando risas mientras que su novia fue terminante. “Se sintió más real cuando dijeron que ganaba Alex”, opinó.

Mientras que Pampito concluía sobre el perfil de Alex en todo el reality. “Él tenía la actitud desde el principio de ganador. Sabía que iba a ganar”, concluyó.