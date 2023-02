Revelaron cómo Julieta y Daniela decidieron la fulminante a Camila en Gran Hermano: "No hay que sentir culpa"

Este miércoles, la gala de nominaciones de Gran Hermano mostró cómo Julieta se levantó de madrugada para pedir una “fulminante” para Camila, enviándola directamente a “la placa”; y Santiago del Moro mostró cómo la participante tomó esa decisión influenciada por Daniela.

“Es mejor porque se agranda la placa, como pensando que todos van a votar a una persona y no lo pueden hacer, como que se reparten más los votos”, le dijo Julieta a Daniela en el video que mostró el conductor.

“Claro, y justo una persona te da un voto a vos, y un voto a mí y tenemos un punto las dos. Es un dolor de huevos, tenemos que evitarlo”, analizó “Vengañela”, que se mostró bastante contradictoria después de los regalos que recibió por San Valentín.

“Pienso algo y de repente me vienen con rosas. ¡No me hagan esto! ¡Te juro que no puedo!, dijo Daniela, en referencia al reparto de flores que hicieron los varones este 14 de febrero.

Más sobre este tema Julieta le hizo la fulminante a Camila y ya está nominada en Gran Hermano: el pedido especial que le hizo al público

JULIETA DECIDIÓ LA NOMINACIÓN A CAMILA EN GRAN HERMANO INFLUENCIADA POR DANIELA

“Quiero pensar en motivos, que son súper importantes. Si compartimos una placa son súper importantes los motivos, pero no puedo. Gran Hermano es este juego: pasa el tiempo, vas uniendo lazos, y cuando llega el tiempo no tenés más opciones”, agregó la ex de Thiago.

“Tenemos que ser inteligentes nosotras para no quedar las dos y quedar una sola (en placa)”, le dijo Julieta a Daniela en otra parte del video.

“Todos juegan cuando entran por esa puerta, culpa no hay que sentir. Y cuanto mejor jugador sos, mejor te va. Esto es una cajita de sorpresas, todo puede pasar”, se defendió la morocha, decidida a cobrarse a otro participante este domingo.

Al término de la emisión, Del Moro explicó en qué consiste la estrategia de Julieta. “El reglamento dice que se puede hacer la fulminante una sola vez. Julieta la jugó, y a mí me impresionó que la haga en este momento, porque pensé que ella iba a estar protegida en caso de quedar en placa porque ganó Romina”, dijo.

“Y Julieta juega, y la expone a Camila muy rápidamente a una fulminante diciendo ‘si me llego a ir, no me la voy a llevar, quiero usarla’. Y la gasta en Camila, mandándola a placa”, cerró el conductor, aclarando la estrategia de la modelo.