Revelan la supuesta causa del malestar entre Ova y Gabriela Sabatini: "A ella no le gustó que desarmen el departamento de su mamá"

Desde hace algunas semanas un rumor señala que la relación entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova no estaría atravesando su mejor momento debido a una serie de cuestionamientos surgidos tras la muerte de la mamá de ambos, Betty.

En LAM, encontraron a Ova llegando al país, y él se mostró sorprendido con esa noticia ya que señaló que no se había enterado porque sus seres queridos “tiene prohibido hablarle de malas noticias”, pero aclaró que el distanciamiento “nunca va a pasar porque ama a su hermana”.

Sin embargo, Yanina Latorre señaló al término de la nota que “el entorno de Gaby no dice lo mismo” ya que, en sus vacaciones en Miami habló con una amiga de la ex tenista que le dijo “que no hubo una pelea contundente” sino que todo se trata de un malestar no evidenciado.

Más sobre este tema Ova Sabatini rompió el silencio sobre su relación con Gabriela Sabatini

LA SUPUESTA CAUSA DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE GABY SABATINI Y SU HERMANO OVA

“Después del fallecimiento de Betty, cuando ella llegó al departamento que la mamá tenía en Miami lo habían vaciado totalmente y habían repartido sus cosas. No es que Gaby se va a poner a pelear por tres carteras y dos zapatos, pero eran como recuerdos de su madre y no le pareció que Cathy y las chicas decidan qué hacer con todo eso antes de que ella llegue. Le hubiera gustado hacerlo en conjunto”, explicó Yanina.

Asimismo, Yanina explicó que “del lado de del Ova y Cathy, no les gustaría la pareja de Gaby porque, para ellos, le llenó la cabeza, la llevó, la avivó, le abrió los ojos”. “Los amigos reales de Gaby de Miami dicen que la pareja es divina, que es muy positiva”, agregó.

“Dicen que la empezó a ayudar y a empezar a abrir los ojos acerca de un montón de cosas que estaban pasando alrededor de ella con el dinero y las propiedades y estas cosas que tenía la mamá de Gaby, que son de Gaby obviamente, y ahí viene un poquito el quilombo”, señaló Yanina.

“Hay como un enfrentamiento con la pareja de Gaby, pero es verdad que no llegó a pelearse con Ova. Hay como un distanciamiento, y ellos se quejaron de que Gaby no apareció cuando estaba enferma la señora, está como todo ‘raris’”, reiteró.