Revelan el motivo de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Él dio a entender que ella fue infiel"

Esta semana, la separación de Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero volvió a tomar estado público a raíz de las declaraciones de la modelo sobre la presencia de sus hijas en la victoria de Mica Viciconte en MasterChef Celebrity.

En este punto, Carmen recordó que la modelo dijo que Indiana, Allegra y Sienna no fueron a ver a la pareja de su padre sino a conocer a Mery del Cerro, por lo que la conductora se preguntó si en realidad su compañera de Los 8 escalones del millón no será en realidad muy celosa de las chicas.

En este punto, Pampito recordó “cómo se chicaneaban entre los dos y se tironeaban a las nenas”. “Si él subía una foto, la otra le mandaba una carta documento. Si ella subía una foto, lo mismo”, agregó el panelista, mientras la conductora le preguntaba por qué se separaron.

EL SUPUESTO MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE NICOLE NEUMANN Y POROTO CUBERO

“Lo que siempre dijo y dio a entender Cubero es que ella cometió una infidelidad. Fue un rumor instalado por Cubero que nunca se confirmó. Nicole y la otra persona siempre lo negaron”, dijo, en referencia al empresario Pablo Cosentino, ex de Daniela Urzi.

“Yo escuché que se había terminado el amor”, señaló Carmen. “Bueno, ella contó que lo venía hablando hasta con su papá de que ya no le pasaba lo mismo, que sentía que no podía estar toda la vida con una persona que solo hablaba de fútbol y no de otra cosa. Como que se le fue la admiración”, le explicó Estefi Berardi.

“Y además, Cubero en su momento salió en LAM, llorando a la mañana para contar que ella lo había dejado. Él jugó el papel de víctima muy bien”, acotó Pampito al tiempo que Estefi recordaba que “él no se quería separar, fue más por parte de ella”.