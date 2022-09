Revelan la feroz interna entre L-Gante y una persona del entorno íntimo de Wanda Nara: "No se llevan nada bien"

La estrecha relación que entabló Wanda Nara con L-Gante habría generado más de una interna en el círculo íntimo de la empresaria, según informó Pampito en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Hay alguien del entorno de Wanda que no se lleva nada bien con L-Gante. Es Kennys Palacios, el íntimo amigo de Wanda. No se llevan para nada bien. Además, Kennys es muy amigo de Mauro, lo quiere mucho", contó el panelista, listo para desarrollar el motivo.

"Él trabaja con Wanda, la quiere mucho, pero le está muy agradecido a Mauro. El sueldo se lo pagaba Mauro. Kennys está incómodo con esta situación, con este juego, con este coqueteo", afirmó Pampito.

Acto seguido, el panelista sostuvo lo dicho con un reciente episodio, que salió a la luz en el vivo que Wanda Nara y L-Gante hicieron el jueves por la noche, en el que Kennys Palacios no complace un pedido de su amiga y el cantante de cumbia 420 se da cuenta.

"Ayer, en el vivo de Wanda y L-Gante, Wanda lo llamó a Kennys y él no bajó. Entonces, L-Gante dice 'me parece que no le caigo nada bien a Kennys'", agregó Pampito.

Foto: Wanda con Kennys Palacios.

L-GANTE HABLÓ A FONDO DE LA VERSIÓN DE ROMANCE CON WANDA NARA

Esta semana, L-Gante dio detalles de su cercana relación con Wanda Nara, tras separarse de Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.

"Con Wanda nos conocimos en un evento. Estábamos sentados uno al lado del otro", dijo Elián en nota con LAM.

"Vos estás soltero, ella está soltera. ¿Podrías tener algo con Wanda?", le retrucó el cronista de América.

"Cualquiera puede tener pareja en caso de soltería. Y tampoco habría que joder. Habría que bancarse la pelusa, como dice el dicho. Después con Wanda, ni idea. Son especulaciones del mundo digital", respondió Elián, sin vueltas.

Negado el affaire, el notero de LAM le preguntó a L-Gante: "Pero te atrae como mujer". Y el cantante evadió la respuesta: "No aporto comentarios. Ella es una mujer famosa, yo también un poco, y si nos ven juntos se arma todo el alboroto".