Revelan detalles del encuentro nocturno de Benjamín Vicuña y Luciana Salazar: "Él estaba muy moscardón con ella y se fueron al mismo tiempo"

Rodrigo Lussich aprovechó el móvil que le hicieron a Marcelo Polino en Intrusos para dar más detalles del encuentro nocturno de Benjamín Vicuña y Luciana Salazar en la inauguración de un restaurante, que dio rienda suelta a la versión de affaire. "Él secó sus lágrimas en las sábanas de ella", disparó Lussich en El Show de los Escandalones.

Lejos de confirmar el explosivo rumor, Polino, amigo íntimo de Salazar, expresó: "Conociéndola a Luciana, no creo que ella se haya levantado a saludar a nadie. Ella es muy tímida y no creo que se acerque a una mesa".

Acto seguido, Adrián Pallares reformuló su información y aclaró cómo habría sido el encuentro entre Luciana y Benjamín:"No, a ella la acercaron a la mesa, en la que estaba Benjamín. Ella recién entraba y fue saludando".

"Lo que había llamado la atención es que él había estado muy pegado, muy mosca con ella. Él estuvo muy moscardón toda la noche. Y dio la casualidad de que se fueron en tiempos parecidos del lugar", dijo Lussich. G-plus

Sosteniendo que Salazar está en una relación con otro misterioso hombre, Marcelo Polino acotó: "Luciana es mucho más difícil de lo que ustedes piensan. Eso de 'te paso el teléfono por debajo de la mesa'. No".

Sin embargo, Lussich continuó desglosando la reunión que unió a Luli y Benjamín el viernes pasado: "Es gente que consigue el teléfono. Él si quiere el teléfono, lo consigue. Pero lo que había llamado la atención es que él había estado muy pegado, muy mosca con ella. Él estuvo muy moscardón toda la noche con ella. Y dio la casualidad de que se fueron en tiempos parecidos del lugar. Lo que no significa que se hayan ido juntos".

"Yo hablé con Luciana y lo que me dijo es que ella no fue a saludar a nadie. Él se acercó a la mesa en la que ella estaba, pero que se fue sola", agregó Paula Varela. G-plus

Siempre picante, y haciendo referencia a la reciente separación del actor chileno de China Suárez, Rodrigo arremetió: "Uno anhela que hayan terminado en sábanas". Pero Polino no lo vio factible: "No creo, Luciana es vueltera. Así que no".

Más sobre este tema Rodrigo Lussich reveló el fuerte apodo de China Suárez tras separarse de Benjamín Vicuña: "La vengadora de los pistoleros"

En comunicación directa con la protagonista femenina del culebrón, Paula Varela expresó: "Yo hablé con Luciana y lo que me dijo es que ella no fue a saludar a nadie. Él se acercó a la mesa en la que ella estaba, pero que se fue sola".