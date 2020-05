La revelación hot de Mariano Caprarola al hablar de Diego Leuco:"Me pasan cosas con él, soy su fan"

Son muchos los diseños que eligen los famosos para salir en cámara, presentarse en un evento o simplemente para postear en las redes los que son analizados exhaustivamente por Mariano Caprarola, Fabián Medina Flores y Claudio Cossano en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Sin embargo, a la hora de puntuar los trajes que luce el periodista Diego Leuco en Telenoche, Caprarola compartió sus sentimientos en vivo: “La verdad es que sería deshonesto puntuarlo porque a mí me pasan cosas con él, soy su fan. No tengo una amistad con Diego, pero soy su fan. Y como fan, le pondría un 10. Y si me guiña un ojo esta noche, le hago esto...”, expresó, con un tablita con el número 10 y otra con un emoji de la carita con corazoncitos en los ojos.

G-plus

Además, Mariano pidió que Leuco haga una seña en complicidad con él ante las cámaras: “Que se acomode la corbata, con eso me basta y me sobra, porque guiñar un ojo en medio de una noticia es raro”, pidió. Y cerró, divertido: “Cada vez que mire a la cámara y se acomodes la corbata, va a ser como Un sol para los chicos para mí, alegría”.