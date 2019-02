Hoy en día Evelyn von Brocke (51) está feliz: enamorada y casada hace casi dos años con el cirujano Juan Viaggio (56). Pero no le fue fácil llegar a lograr esa armonía después de divorciarse de Fabián Doman tras 20 años juntos y dos hijos, Cocó (22) y Marc (19).

A principios de 2013 se hizo pública la escandalosa separación entre la panelista de Los Ángeles de la Mañana y el conductor de Nosotros a la Mañana, y por ese entonces Evelyn se animó a nuevas experiencias que recién ahora se animó a contar. “Yo estuve en Tinder, me costó un montón y me anotaron mis amigas”, reveló en LAM.

Ante la curiosidad y la incontrolable risa de sus compañeras, Von Brocke contó cómo llegó a armarse un perfil en la app para citas: “Fue en un momento de mucha soledad, nadie me presentaba a alguien, nadie me sacaba a pasear (sic) ni me llevaba a cenar. Mis amigas abrieron una aplicación a través de Facebook”. Luego, aclaró: “En mi perfil era Eve y en la foto estaba de espaldas”.

Súper pícara, Yanina Latorre le reprochó que no haya usado su nombre real y su foto a cara descubierta, a lo que Evelyn se defendió con una sonrisa en su rostro: “Esto fue hace seis años, imagínense que era un escándalo más, con tantos que hubo…”. Así fue que se animó a confesar: “Mi experiencia con Tinder fue que conocí a tres señores con los que fui a tomar un café en su momento, me hice amiga y hoy en día seguimos amigos”.

Sin anestesia, Yanina indagó: “¿Llegaste a tener algo de sexo?”. “No, para nada. Tomamos café. Uno era un señor muy poderoso”, replicó la periodista. Luego, Evelyn reflexionó sobre los cortejos en los tiempos que corren: “El problema es saber seleccionar, hay de todo. Que en los encuentros sean en un bar, y una sepa bien qué quiere y estar atenta, avisarle a una amiga dónde va a ser el encuentro”,

Al final, Evelyn von Brocke compartió la fórmula de su éxito para haber encontrado a su media naranja: “A mí me gusta estar acompañada. Yo busqué. Fui a tocar puertas, le avisé a mis amigas que quería conocer a alguien, salí a bailar, salí a pasear... Hasta que a Juan, hoy en día mi marido, lo conocí en una gala solidaria. Es que yo quería estar en pareja”.