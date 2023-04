La revelación de Alfa en MasterChef sobre el rechazo que tuvo en el reality de cocina: "Me robé el delantal"

Antes de hacerse conocido en Gran Hermano 2022 había tenido Alfa varios intentos para entrar en diferentes programas. Así apareció su paso en 2014 por MasterChef donde llegó a cocinar para el jurado, pero fue rechazado en la instancia previa a la selección de los concursantes. ¡Y ahora se dio el gusto!

Los exparticipantes de GH tuvieron una participación en el reality que conduce Wanda Nara y la conductora fue el punto con Walter. “¿Qué sentís cuando ves ese delantal que no pudiste conseguir?”, indagó, picante.

Divertido, él se sinceró. “Yo me lo robé. Cuando estuve hace muchos años me lo robé. Me lo llevé y lo tengo”, contó.

ALFA DE GRAN HERMANO 2022 RECORDÓ EN MASTERCHEF CUANDO LO RECHAZARON EN EL CASTING DEL CICLO

“Te robaste el delantal, pero no te lo otorgaron nuestros chefs”, lo pinchó la animadora y él dijo la verdad.

“Me lo dio Donato. Me lo regaló él”, reconoció y el chef lo reconoció. “Sí. No tenía barba en aquella época”, admitió el italiano, mientras Wanda remarcaba que no tenía el delantal con su nombre, como los concursantes oficiales. “No lo tiene porque su plato fue rechazado por el jurado”, lanzó.

¿Qué dijo Alfa sobre aquel “no” en el reality de cocina? “A mí me deja fuera de MasterChef una raíz de albahaca, sino esa temporada los pasaba por arriba a todos”, lanzó, fiel a su estilo sobre la edición donde se consagró como ganadora Elba Rodríguez.