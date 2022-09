La advertencia en vivo de Carmen Barbieri a Estefi Berardi por no cumplir una promesa: "Dios no castiga, pero no prometas"

A Carmen Barbieri no se le escapó que Estefanía Berardi había anunciado su peregrinación a la Basílica de Luján, por eso la acorraló en vivo para comprobar si mantenía su compromiso.

"No voy a ir el sábado a Luján porque me surgió un imprevisto", se sinceró la panelista de Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine), entre risas, dejando de lado su plan para ir a los Martín Fierro de Radio con Ángel de Brito.

Sin hacerle gracia la falta de palabra de su compañera, la conductora chicaneó a Berardi: "Es puro chamuyo. Puro chamuyo. ¿Vos sos atea?".

"Dios no castiga. Pero si no tenés tiempo no digas que vas a ir. No prometas lo que no vas a cumplir". G-plus

Ahí, Estefi le pidió a Barbieri que no la haga reír e intentó desviar el asunto avisándole a Carmen que hablaría sobre Fede Bal, pero no pudo eludir el tema: "No soy atea, creo en Dios. Espero que no me castigue por posponerlo a diciembre".

Más sobre este tema Fuerte reacción de Estefi Berardi cuando Carmen Barbieri definió a Wanda Nara como artista

Al final, Carmen Barbieri tranquilizó a Estefanía Berardi: "Dios no castiga. Pero si no tenés tiempo no digas que vas a ir. No prometas lo que no vas a cumplir".

LA CONTRAPRUPUESTA DE ESTEFI BERARDI A CARMEN BARBIERI PARA PEREGRINAR A LUJÁN

Luego, Estefi Berardi apeló a un tecnicismo para justificarse ante Carmen Barbieri por no participar de la 48 peregrinación a la Basílica de Luján: "Yo prometí ir, pero no le dije a Dios una fecha".

Más sobre este tema Estefi Berardi explicó sus mensajes privados a Mauro Icardi que enojaron a Wanda Nara: "Fue para chequear información"

"Puede ser también el 8 de diciembre (N del R: el Día de Inmaculada Concepción de la Virgen María)", argumentó la panelista.

"Sola no voy a ir, me divierte ir en grupo. Voy a ir el 8 de diciembre en grupo", afirmó Berardi ante Carmen Barbieri sobre la tradicional caminata que suele salir desde el barrio porteño de Liniers y recorre casi 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.