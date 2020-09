La respuesta sin filtros de Flor Vigna cuando Polino le preguntó si tiene encuentros hot con Nico Occhiato: "Hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos"

A Flor Vigna le tocó estar “frente a frente” con Marcelo Polino en la sección en la que un invitado interroga a otro en PH Podemos Hablar. Sin dudar, el periodista indagó sobre sus idas y vueltas con Nico Occhiato.

“Los periodistas te hemos perseguido en tu relación con Nico Occhiato: ¿lograste burlar las guardias que te hicimos y hubo encuentros hot después de separados?”, le preguntó picante Polino.

Lejos de hacerse la distraída, Vigna reconoció su reencuentro con su ex: “A ver, con Nico sí nos estamos viendo ahora, obviamente también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos”.

“En un momento quisimos decir 'si no somos novios, no somos nada' y nos extrañamos mucho pero realmente somos los mejores amigos el uno del otro. Pasó algo familiar en casa de uno, nos lo contamos y...ahora nos vemos de vez en cuando pero no estamos en una relación. Eso lo dirá el tiempo”, agregó Flor sobre su relación.

Implacable, Polino repreguntó: “¿Son amigos con derechos?”. Y ella respondió: “Tratamos de dejar fluir. A mí no me sale tener una mente tan liberal pero sí es cierto que estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él. Pero realmente por ahí nos juntamos y no termina en la cama”.

Al escucharla, Marcelo acotó con picardía: “A veces sí y a veces no”. Entonces, Flor admitió: “Sí, sí, todo bien con que termine en la cama pero le gana todo lo demás a eso”.

“Lo amo muchísimo y lo conozco como pareja. Me encantaría que si otra persona es mi pareja me encantaría poder tenerlo de amigo porque es una persona muy importante para mí. Cada vez que nos intentamos separar, nos cuesta porque es muy sana la relación. Hay cosas con las que realmente solo él me puede ayudar y yo a él”, cerró Flor, a corazón abierto sobre Nico.

¡Mirá el video con el sincericidio hot de Flor Vigna sobre sus encuentros con Flor Vigna!