El debut de Jimena Barón como conductora de Cortá por Lozano durante las vacaciones de Verónica Lozano estuvo marcado a fuego por la ausencia de Nicole Neumann. Ese mismo día, la cantante quiso saber por qué razón la panelista no estaba presente en el programa como siempre, aunque no obtuvo respuestas concretas, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones.

Por empezar, Ángel de Brito reveló la interna al interior del magazine de Telefe vía Twitter: “Como @nikitaneumann se negó a ser panelista de @baronjimena (que es un reemplazo) quedó fuera de @CortaPorLozano. La rajaron. El viernes le dieron un ramo de flores, fuera del aire, cuando terminó el programa”. Luego, Ernesto Tenembaum lanzó una picante hipótesis en ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?, en momentos en que Tamara Pettinato, columnista de su ciclo y compañera de Nicole, contaba la noticia al aire.

"La verdad es que Nicole no se la banca a Jimena. O no se banca la situación, con un novio en el medio. (...) Yo creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada…", afirmó el psicólogo y periodista. Ante estas duras declaraciones, la diosa rechazó las acusaciones en diálogo con RatingCero.com: "Lo que dijo es él poniendo en mí lo que piensa, se ve. La verdad, todavía no puedo creer la teoría de terror que tiró ese hombre. Se ve que solo a él se le cruza por la cabeza semejante bajeza".

Para dar por cerrado el conflicto, el miércoles por la mañana Ernesto Tenembaum se enteró del fastidio que Nicole Neumann sintió con él, pidió que no tomen en serio sus palabras y le ofreció disculpas. ¡Que haya paz!