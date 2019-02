Seis meses atrás, Nacho Viale (38) y Soledad Fandiño (36) fueron relacionados sentimentalmente. Y, ahora, surgió una nueva versión de romance entre el productor de televisión y la actriz.

“No deja de sorprender el video que ha aparecido de Nacho Viale y Soledad Fandiño en una situación que los acerca de manera llamativa. Estas imágenes vienen desde los Estados Unidos y están siendo ofrecidas a los medios. Hay una captura que marca, al menos, una relación muy cercana entre ellos”, relató Luis Ventura en Involucrados, por América.

Actualmente, Fandiño se encuentra de vacaciones en Miami junto a su hijo, Milo (4), fruto de su pasada relación con René “Residente” Pérez. Mientras que Nacho está esquiando con su hermano Matías y un grupo de amigos, viaje que ya realizó en la misma época del año pasado, a Madison County, Montana.

Ciudad se contactó con el productor para consultarle por la información.

-Surgió una versión de un encuentro con Soledad Fandiño, en Miami.

-Estoy esquiando con mi hermano hace cinco días. No sé de qué me hablás. Debo tener la capacidad de teletransportarme. Digan lo que quieran.

-¿Pasaste por Miami y te la cruzaste en algún lado como para que surja el rumor?

-No importa dónde estoy, pero no estoy en Miami. La verdad, no sé qué decirte. Estoy súper lejos y haciendo el viaje que hago siempre con mi hermano menor.

En agosto pasado, Yanina Latorre había contado detalles de un supuesto primer encuentro de Viale con Fandiño. "Ellos lo van a negar, obviamente. Pero se encontraron en un boliche. Fue en el VIP. Nacho Viale habría estado en Tequila, el sábado pasado, con Soledad Fandiño y se fueron juntos a un lugar desconocido. En el lugar no hubo besos”, había dicho la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Inmediatamente, el productor había recurrido a su cuenta de Twitter para salir al cruce: “Gracias por la sanata. Sigan inventando. Otro más y van... Quizás me ponga a contar yo alguna información".

A fines de diciembre, Nacho y la modelo Lucía Pedraza (26) dieron por finalizada su relación, luego de dos años de amor. Por su parte, Fandiño continúa “oficialmente” soltera desde su separación del cantante puertorriqueño y disfrutó en enero de unos días en las playas de Punta del Este, donde coincidió con Viale, un acostumbrado veraneante de la ciudad uruguaya.