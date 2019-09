La respuesta de Luis Novaresio cuando Tauro le preguntó para quién fue su dedicatoria romántica: "Antes de fin de año voy a hablar de todo"

Luis Novaresio fue uno de los grandes protagonistas en la noche de los premios Martín Fierro de Cable 2019. No solo por consagrarse como Mejor Conductor por su labor al frente de LNE en A24 sino también por su discurso de agradecimiento.

Dueño de un perfil bajo y reacio a hablar de su vida privada, Luis expresó al recibir su estatuilla: “Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!”.

El enigmático y romántico mensaje se replicó en los medios y al día siguiente Marcela Tauro le pidió en Intrusos a Jorge Rial, amigo de Luis: “¿Podés averiguar por favor a quién le dedicó el Martín Fierro. ¿Quién es el gran amor?”.

Entonces, Rial le envió un audio al periodista preguntándole por su discurso e incluso le pasó su celular a Tauro, quien le dijo: “Soy Marcela Tauro, ¿cómo estás? ¡Quiero saber a quién le dedicaste el Martín Fierro! Yo me lo tomé para mí, pero sé que no fue para mí”.

Rial: "Novaresio me dice ‘Antes de fin de año, voy a hablar con vos de todo’. Que a vos te quiere mucho Tauro pero va a venir acá y va a contestar todo lo que le queramos preguntar" G-plus

Minutos más tarde, Jorge contó la reacción de su colega ante su consulta: “Che, me acaba de escribir Novaresio, que nos está viendo como siempre. Me dice ‘Antes de fin de año, voy a hablar con vos de todo’. Que a vos te quiere mucho Tauro pero va a venir acá y va a contestar todo lo que le queramos preguntar”. ¿Cumplirá?