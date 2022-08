La respuesta de China Suárez cuando le preguntaron si tendría un hijo con Rusherking

En medio de su pleno romance con Rusherking, China Suárez viajó por trabajo a Uruguay.

Luego de haber contado que extraña mucho a su novio, respondió a las preguntas de sus seguidores.

Y no le dio la espalda a quien le consultó si tendría un cuarto hijo.

¿CHINA SUÁREZ QUIERE VOLVER A SER MAMÁ?

"¿Tendrías otro hijo?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram.

"Tres son multitud, no me dan las manos", respondió China junto a la foto de Amancio jugando, deslizando que no tendría un cuarto bebé.

La actriz ya es mamá de Rufina con Nicolás Cabré y de Amancio y Magnolia con Benjamín Vicuña.