La respuesta de Barbie Vélez cuando le preguntaron si saludaría a Fede Bal en caso de encontrárselo en Mar del Plata

Desde que comenzó la temporada en Mar del Plata, los medios están atentos a un posible encuentro entre Barbie Vélez y Fede Bal. Sucede que los ex, que terminaron su relación en medio de denuncias cruzadas por violencia, están trabajando en la ciudad balnearia al frente de las obras Derechas y Nuevamente Juntos, respectivamente.

De hecho, Nazarena Vélez confesó en Cortá por Lozano que eligió hacer también temporada en La Feliz para estar cerca de su hija, debido a la presencia de Bal en la misma ciudad.

"Lo estoy viviendo con mucha naturalidad, no me privo de ir a lugares, voy a donde quiero, voy a comer, no me estoy fijando ni haciendo la cabeza. Estoy muy bien". G-plus

Entrevistada por Confrontados, Barbie habló de las declaraciones de su mamá: “No fue algo que yo le haya pedido nunca. Ya tengo 24 años, jamás le pondría esa presión, siento que sería demasiado con todo lo que ha hecho por mí. Fue algo que le nació a ella como madre y ella también vino a trabajar”. Y contó cómo vive la situación: “Pero la verdad es que yo lo estoy viviendo con mucha naturalidad, no me privo de ir a lugares, voy a donde quiero, voy a comer, no me estoy fijando ni haciendo la cabeza. Estoy muy bien”.

Eso sí, cuando la cronista le preguntó si saludaría a Bal en caso de cruzárselo, la joven no dudó: “No, obvio que no”.