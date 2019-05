Adriana Varela fue una de las cantantes invitadas a participar en la gran apertura de ShowMatch, que tuvo lugar el lunes pasado.

Sorpresivamente, Yanina Latorre y Cinthia Fernández la criticaron duramente en Los Ángeles de la Mañana tras su performance en el ciclo de Marcelo Tinelli.

“¿Qué le pasó en la cara? Era otra persona. Yo la llamé a Rosa y le dije '¿quién es la señora que canta?'", dijo la mujer de Diego Latorre, durísima con Adriana. Sin embargo, quien coronó la crítica de un modo lapidario fue Cinthia: "Necesitaba un GPS y un andador porque estaba perdida”.

Entrevistada por el ciclo Somos Radio (AM 530), Varela contó los inconvenientes que tuvo para realizar la actuación en vivo: “Fue complejo porque tuvimos un solo día de ensayo que fue enquilombado pero no enquilombado por las chicas, las coach, sino por la cantidad de gente y yo dije 'no me quiero imaginar lo que va a ser el lunes' y así fue”.

Además, Adriana contó que estaba engripada y “no podía ni caminar. Tenía miedo de caerme porque me había bajado la presión”.

Entonce, respondió con mucha ironía a las críticas que recibió de las panelistas de LAM: “No sé ni quiénes son. Lo único que digo es que yo estaba con baja presión y mi objetivo era llegar y eso lo cumplí... No me hace mella si alguna me critica porque es lo lógico”.