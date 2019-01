De aquella confesión en la pista de ShowMatch en la que confirmó su noviazgo, la relación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré va avanzando a paso firme. Instalada en Mar del Plata, donde todas las noches deslumbra con su interpretación en Sugar, la bailarina y el actor prueban la convivencia... ¡con algunos códigos pautados!

"Mientras que haga la cama, Nico es feliz. Si algún día no hago la cama, se complica. Tiene que estar hecha", reveló Laurita, entre risas, en un móvil desde la Feliz para El diario de Mariana, el programa de eltrece.

Además, se confesó a la hora de hablar de cómo se manejan con comida: "Lo que es moplo de que sea deportista es que come menos que yo, ¡Me gana, come mucho menos que yo! No come postres, nada y me siento un poco mal".

"Cocina él o compramos en rotiseria. Lo estoy haciendo quedar re bien. Tiene sus menúes, pero cocina muy bien", agregó. Por último, ante la pícara pregunta de Diego Leuco sobre si "deshacen la cama antes de volver a armarla", la entrevistada cerró: "Sí, bueno... No importa lo que pase, mientras que al otro día se haga la cama".

¡Código de convivencia!