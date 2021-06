El representante de Alex Caniggia lo defendió de las duras críticas: "Es un dulce de leche"

Aunque trabaja en una agencia de viajes, Fabián Esperon aseguró que representar "a los Caniggia" es un pasatiempo. Es que tanto Alexander como su hermana Charlotte lo adoran y se convirtieron en parte de su familia.

Por eso, defendió con fuerza a Alex en medio del escándalo por haber quedado descalificado de MasterChef Celebrity 2 (Telefe). "Alex es un dulce de leche, hasta antes de MasterChef tenía un público que lo amaba y otro que lo odiaba, pero hace un personaje... Ahora es más cercano a la realidad en el reality de Telefe... Si yo no lo conociera, sería del grupo que lo odiaría”, comentó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

En ese punto, dejó bien en claro que puertas para adentro Alex es muy bueno y educado. "A Alex lo conoce poca gente, no es de conectarse con nadie. Alex es un tipo más que educado, es un marciano, hace obras de bien... El que se enoja, el que putea en redes, es un personaje”, aseguró.

Antes de despedirse, se refirió a la descalificación del mediático. Pícaro, no quiso afirmar ni negar la versión. "Este es un programa de competencia que se graba con 20 días antes más o menos de que se ve al aire y por respeto a la producción yo no puedo decir lo que va a pasar dentro de una semana o de 10 días. Escuché mil versiones de las pautas del contrato, gente importante y no vieron nada... Ahora me da gracia pero al principio me dio bronca. Eso sí, comercialmente me gusta que hablen”, reconoció.

¡De su lado!