Reina Reech contó hasta dónde llegó para demostrar que Juana Repetto no es hija de Ricardo Darín: "Les propuse que se hagan un ADN con Nico"

En Debo decir, Luis Novaresio propuso un debate sobre la fake news y puso como ejemplo a Reina Reech, debido a un insistente rumor que señala que su hija, Juana, no fue concebida con Nicolás Repetto sino con Ricardo Darín.

“A Reina le han inventado montones de cosas. He visto a Juana reírse con la historia de la paternidad de Ricardo Darín. No debe ser fácil bancarte una cosa así”, le señaló Novaresio. “No es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella”, explicó.

“En su momento les rogaba que se hagan un ADN, porque yo no tengo duda”, agregó la actriz, y provocó que el conductor le preguntara sobre la reacción de ambos. “Se lo propuse a Nico y a Juana y ninguno quiso. Ellos no tienen dudas ellos”, advirtió.

REINA REECH HABLÓ SOBRE EL RUMOR DE QUE SU JUANA REPETTO ES HIJA DE RICARDO DARÍN

La revelación de Reina Reech provocó que Novaresio le preguntara si esa cuestión generó alguna charla con Darín o resintió la relación. “No, porque él se toma todo en joda. Recuerdo que estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y él estaba abajo y un día entro, y él me dice ‘hoy la vi a mi hija enfrente’”, relató.

“Le dije ‘qué lindo, cariño’ y él me dijo que estaba hablando en joda. A mí me parece perverso, como una historia horrible”, reconoció Reina Reech, sobre el tema que se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para ella.

“Debe ser horrible pero cuando uno tiene certeza de saber quién es su madre, sobre todo, no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo le mentiría con una cosa así. Y aparte también, la otra parte tampoco lo dejaría pasar”, reflexionó Reina Reech sobre el rumor de que Juana Repetto es hija de Ricardo Darín.