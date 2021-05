La reflexión de Carmen Barbieri tras resultar eliminada de MasterChef Celebrity 2: "Este programa me hizo volver a ser yo"

Este domingo, la gala de eliminación de MasterChef Calebrity 2 se cobró la continuidad de Carmen Barbieri, en una definición a pura tensión frente a Dani la Chepi. La actriz se incorporó hace algunas semanas en medio de un emotivo recibimiento, tras superar la neumonía bilateral por covid por la que debió ser inducida a un coma farmacológico durante 20 días.

Carmen cocinó una boga con cebolla, zanahoria y ciboulette con queso y uvas a la pimienta que no convenció al jurado y por eso quedó en un mano a mano con Dani La Chepi, que logró quedarse en el certamen por un pequeño margen. Tras la decisión, el jurado se mostró muy dolido haber tenido que legar a esa determinación, al punto de que Germán Martitegui le señaló que “Si hubiera un MasterChef 3, te meto de cabeza ahí”.

“Estar en este programa me hizo volver a ser yo, a caminar más rápido, a accionar más rápido, a hablar más rápido, a tener ganas de salir de mi casa. Fue el remedio que me faltaba para superar el trance que pasé”, dijo Carmen Barbieri. “Tengo que decirles gracias por esperarme un mes a que vuelva a la vida, otro mes a que me recuperara y me tuvieron paciencia con los platos que presenté. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa”, concluyó la exvedette.