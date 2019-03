La reflexión de Agustina Cherri sobre sus primeros protagónicos: "Tomé conciencia de lo mucho que sufrí en la ficción"

Son varias las generaciones que disfrutaron de las aventuras de Milagros, Camila, Violeta y Lucía, los primeros protagónicos que tuvieron como figura a a Agustina Cherri (36). Sin embargo, pese a que su talento y carisma le valió el cariño de sus seguidores, la actriz sorprendió con una reflexión sobre el comienzo de su carrera.

Indagada por Muna, la hija de 9 años que Cherri tuvo con Gastón Pauls (con quien también tiene a Nilo, de 7) y su fanatismo por los roles que interpretó su mamá, Agustina se sinceró: "¡Ella es súper ultra fan! Y no sólo de Chiquititas, ¡ahora mira Grande, Pá! Le digo: "¡¿No estarás mirando programas demasiado viejos?!", contó, entre risas, en diálogo con la revista Para Ti.

"El otro día mi hija Muna me dijo 'qué pena me da que no tengas mamá (en Grande Pa), ¿no estabas triste?, ¿no tenías muchas ganas de llorar?'. Y ahí es como que tomé conciencia de lo mucho que he sufrido en la ficción". G-plus

Luego, Agustina reconoció que una pregunta de su pequeña generó un análisis interno: "El otro día me dijo 'qué pena me da que no tengas mamá (en Grande, Pá), ¿no estabas triste?, ¿no tenías muchas ganas de llorar?'. Y ahí es como que tomé conciencia de lo mucho que he sufrido en la ficción. Era huerfanita o me abandonaban mis padres, me hacían bullying y discriminaban, ¡todo terrible! (suelta una carcajada)".

Agustina, que vive su mejor momento de la mano de Tomás "Pepo" Vera (34), con quien sale desde hace cuatro y espera el primer hijo de la pareja, causó furor con sus papeles en Grande Pa, Chiquititas, Verano del 98 y Cabecita, entre otros proyectos.