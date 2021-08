El reencuentro en vivo de Débora D'Amato con Adrián Pallares en el pase de Intrusos tras los rumores de pelea: "Es raro estar en la misma pantalla"

Cuando en febrero Débora D’Amato reveló que no le renovarían el contrato para seguir en Intrusos, luego de cuatro años en el ciclo, arreciaron las especulaciones sobre problemas con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los conductores que encararon la nueva etapa de la nave insignia de América tras la salida de Jorge Rial. Hecho que quedó desmentido con el cálido ida y vuelta que D’Amato compartió con Pallares en el pase de Intrusos con A la tarde.

“¿Cómo va, Adri? ¿Todo bien? Es raro estar en la misma pantalla”, saludó Débora con gestos irónicos. Entonces, Pallares enfatizó: “¡Hola, Débora!, ¿cómo te va? A la una, a las dos, y a las tres. Salimos en todos los portales”.

Gentil, la panelista continuó: “Besos para todos. Decime algo lindo, yo te digo algo lindo, Adri, así salimos bien en los portales”. Ahí, Adrián comentó: “Como siempre, como hablamos tantas veces en privado”.

“Pero viste, la gente no sabe que hablamos en privado”, cerró Débora D’Amato con una sonrisa dedicada a Adrián Pallares.

LA ABRUPTA DESPEDIDA DE INTRUSOS

La versión de enfrentamiento había sonado fuerte luego de que estallara la interna sobre el chat de Intrusos, del cual Débora había abandonado a pesar de seguir en el programa, bajo la supuesta acusación de contarle a Rial detalles de lo que los integrantes del grupo hablaban en privado.

Al momento de conocer que no continuaría en Intrusos, Débora se había expresado con una mezcla de bronca y angustia: "A 10 días del 28 de febrero, y en medio de mis vacaciones pendientes del 2020, me anunciaron que luego de decirnos en reiteradas oportunidades (al menos así me lo iban diciendo a mí) 'sigue el panel, tranquilos’ y a la semana siguiente ‘cambio total de panel, se decidió a último momento’, para luego recaer en el ‘solo vos salís del panel’, me quedo sin trabajo. Sí, por supuesto que lloré, me preocupé (sigo en ese estado) y más. Por eso, mis vacaciones pendientes del 2020 pasaron a ser vacaciones eternas. Hoy, y no por desagradecida, me cuesta despedirme con amor y alegría, recordando geniales momentos y otros no tanto".

En tanto que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich habían dado la versión oficial: "A Débora D’Amato se le venció el contrato y el canal no lo renovó. En este caso, al panel lo terminó de definir el canal y la producción del programa. A nosotros nos contaban, íbamos viendo, pero la decisión la tomó la producción y le gerencia que es la que contrata y paga los sueldos".