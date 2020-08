¿Reconciliación bomba? La foto del reencuentro "a escondidas" de Laurita Fernández y Nicolas Cabré

En cuarentena se terminó el noviazgo de Laurita Fernández con Nicolás Cabré y, parece, que aún en la misma cuarentena ellos estarían apostando nuevamente por su amor...

En Intrusos el periodista Guido Záffora mostró la imagen del actor y la conductora de Cantando 2020 caminando juntos en un country de zona norte, el lugar donde él vive. Allí aparece él, de remera y con gorra, mientras que ella lleva un buzo rosa. “Cuando descubren que los habían visto, automáticamente doblaron y se metieron a la casa de Cabré”, contó.

La foto, del último fin de semana, llega luego de que la bailarina estallara por una versión que la relacionaba con Marcelo Tinelli. Indignada, Laurita acusó de “machista” al trascendido. “Me lo vengo bancando desde que empecé a trabajar. Ya me lo banqué en Sugar en su momento con Gustavo Yankelevich y no dije nada, también en la radio Pop, ahora con el Cantando, y la verdad es que me parece de un machismo tremendo. Yo entiendo que los acomodos existen, existieron y van a seguir existiendo en todos los rubros, no solo el artístico, pero saben perfectamente que no es mi caso”, aseguró en LAM.

¿Otra oportunidad? La foto de Laurita Fernández y Nicolás Cabré que despertó una versión de reconciliación.