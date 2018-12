La madrugada del martes Papá Noel hizo su recorrida por los hogares y dejó los regalitos en el arbolito de Navidad, aunque Lourdes Sánchez admitió que su nombre no estuvo en el "reparto". Así lo dejó en claro la panelista de Los Ángeles de la Mañana, aunque en su caso el enojo no fue con el oriundo del Polo Norte, sino con el Chato Prada.

Con tono jocoso, Lourdes contó: “A Valentín le trajo regalitos. A mí, nada”. Muy sincera, la integrante del BAR de ShowMatch se confesó luego de que Ángel de Brito bromeara con que ella tenía un Papá Noel tacaño: “Me enojé y ahí cambié la cara”.

Sorprendida, Yanina Latorre indagó: “¿No te dio ni un bombón de canje?”. Indignada, Sánchez replicó: “¡Nada!”. Instantes después, Andrea Taboada consultó: “¿Se lo comunicaste?”, y Lourdes contestó de forma afirmativa.

Así, la bailarina reveló: “Yo le regalé una camisa hermosa y la pagué. La elegí con mucho amor”. Entonces, Karina Iavícoli intentó descifrar por qué el Chato no le da obsequios. “Dijo que no tenía tiempo, que se olvidó. ¡Bien que cuando me quería conquistar me hacía regalos!”.

Al final, Lourdes Sánchez mandó al frente al Chato Prada: “Sabía qué era lo que quería, le di el nombre del perfume y todo”. ¿Serán los Reyes Magos quienes subsanen el enojo?