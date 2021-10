El reclamo de Fiorella Giménez a Cachete Sierra tras recibir un chocolate para su cumpleaños: "Me recorrí todo el mundo para comprarle su regalo"

Fiorella Giménez cumplió 23 años este martes y lo festejó bailando en La Academia de ShowMatch junto a Cachete Sierra, al que mandó al frente sin filtros. La bailarina confesó que, durante el cumpleaños del actor, ella le buscó un regalo excepcional sólo para que él le confiese que tenía “un canje” con esa marca,

“Todavía no le regalé nada material”, explicó Cachete mientras le hablaba al oído a Marcelo Tinelli y éste repetía: “los chocolates le gustan mucho, una escapada juntos, igual me parece que eso es un regalo diario”. “Su cumpleaños fue la semana pasada, yo me recorrí todo el mundo y él me dijo que lo tenía por canje”, interrumpió Fiorella.

“Yo a él le regalé unos anteojos. Me recorrí todas las ópticas porque quería unos específicos. Y cuando los consigo, compro una cajita con chocolates, todo lindo… ¡sí lo voy a decir!”, dijo Fiorella Giménez, contra el consejo de Cachete Sierra. “Y cuando lo abre, yo creí que me iba a decir ‘me encantó’ pero me dijo ‘Pipi, tengo canje con esta marca’”, cerró la bailarina.