La reacción de Wanda Nara cuando un participante de MasterChef la tildó de "mufa": "Tranquilo, nunca lo fui"

MasterChef Celebrity entra en su segunda semana de competencia, luego de una rigurosa eliminación, y este lunes el jurado le volvió a pedir pastas a los participantes, uno de los cuales se animó a tildar de “mufa” a Wanda Nara.

Juan Ignacio Feidelmann llevó hasta la mesa del jurado su pappardelle con tinta de calamar, y se ganó la desaprobación de Germán Martitegui, lo que le pintó el panorama más negro que la tinta de los moluscos que usó para la salsa.

Sin embargo, Martitegui cambió de opinión tras probar el plato de Juan Ignacio. "Realmente venimos mal y esto tiene todo lo que no me gusta en una pasta. Pero realmente está espectacular", reconoció el jurado.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA TRAS SER SEÑALADA COMO “MUFA” POR UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

"¡Gol entonces!", exclamó anticipadamente Wanda Nara al ver la reacción de Germán, que la detuvo casi de inmediato. "No, no, no. Todavía no. Somos tres los jurados", le dijo, en referencia a que todavía restaban los veredictos de Damián Betular y Donato de Santis.

"Ay, claro, por cábala no se grita el gol antes. Perdón", se disculpó la conductora. "Uy, ya te arruinó", le dijo Martitegui al participante, bromeando sobre este tema, que siempre preocupa a los integrantes de la farándula.

"Anulo mufa. Cancelo, cancelo, cancelo", dijo Juan Ignacio, plegándose a la broma del jurado. "No soy mufa, nunca fui mufa. Tranquilo", lo frenó Wanda, mientras los jurados coincidían al unísono con ella: "Al contrario", dijeron los tres, que terminaron aprobando al participante.