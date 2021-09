La reacción en vivo de Rocío Marengo por un furioso tweet de Guillermina Valdés contra ella: "Me quiero morir"

En La Academia la polémica está a la orden del día y en esta oportunidad Rocío Marengo tuvo un inesperado cruce con Guillermina Valdés. ¿El motivo? La pareja de Marcelo Tinelli se molestó porque la mediática en pleno móvil con Los Ángeles de la mañana llamó “un asco” a la canción que la jurado eligió para ella.

La novedad es que los jurados en el último ritmo del certamen eligieron las canciones para que los participantes bailen en la pista. La frase molestó tanto a Guillermina que se despachó en Twitter.

“Qué amor ella, y bueno… generalmente me tira mala onda. Igualmente ayer, contemplé su caída y empaticé con su situación en el momento de votar”, señaló la modelo, en referencia al accidente que sufrió Rocío en un ensayo. Para rematar con una contundente frase. “Intentó ser justa y respetuosa en todo momento”, lanzó, resaltando con mayúsculas el “respetuosa”.

Marengo leyó el tweet de Rocío en vivo y se sorprendió por sus filosísimas palabras. “Es amorosa y tan linda, pero bueno… Yo nunca le tiro mala onda. Chicos, me quiero morir. ¿¡Para qué me preguntaron por el tema!?”, le arrojó, a Ángel de Brito.

¡Y el conductor de LAM no se quedó atrás! “Vos te la pusiste de cul… sola. Ahora vas a ser la próxima eliminada”, aseguró el periodista. “Yo nunca le tiro mala onda, al contrario, yo era la que quería que esté en el jurado. ¡Estoy en shock!”, se quejó la modelo.

“Yo dije que el tema era un asco porque me dio música disco, del año del pedo y a mí me gusta la música latina”, intentó defender Rocío su frase, pero De Brito le bajó el pulgar. “No digas nada más porque es la música que le gusta a ella. No la sigas embarrando. No viste que la presentan en el programa con un tema de Blondie. Le gusta música de los 70 y los 80”, expresó el animador.

Pero Rocío Marengo no cambió demasiado su postura por la elección musical de Guillermina Valdés. “¡Cómo le va a gustar eso! ¡Qué embole!”, concluyó, picantísima.

