La reacción de Verónica Lozano ante la detención del doctor Mühlberger: "¡¡Muy bien!!"

Luego de las repercusiones que generó la detención de Rubén Oscar Mühlberger luego de que el Ministerio de Salud de la Nación encontrara varias irregularidades en la clínica de medicina estética que posee en el barrio de Retiro, varios famosos dieron detalles de cómo fueron sus experiencias al ser atendidos por el profesional.

Sin embargo, en su caso, Verónica Lozano recurrió a las redes para volcar sus sensaciones ante la noticia. Todo comenzó con un tweet que compartió Ángel de Brito: "Primicia. Clausuraron la clínica de Rubén Mühlberger. Encontraron ‘fármacos vencidos, médicos venezolanos, no habilitados y que Mühlberger no está habilitado para ejercer la medicina’. Fue detenido y se abrió una investigación", informó el periodista.

"¡¡Muy bien!!", respondió la conductora de Cortá por Lozano, el programa que lidera por Telefe, dejando en claro su opinión sobre lo sucedido.

Días atrás, Moria Casán -una de las referentes del método que utiliza el profesional y que se manifestó públicamente a favor de los resultados del tratamiento- se refirió al arresto del médico, en diálogo con Bendita: "No tengo la menor idea de por qué le allanaron la clínica. Lo que tiene él es un medical spa, para ponerse los sueritos para las famosas defensas que te inmunizan, eso nada más. En la vida se puede hacer de todo menos no pagar las consecuencias. Ahora, si no está la clínica en condiciones, no lo sé. Eso lo sabrá el doctor y quien lo juzgue".