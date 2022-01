La reacción del Tucu López cuando le preguntaron si le molesta que le canten temas de Jimena Barón: "No lo bailo porque no sé bailar"

Tucu López reaccionó con tranquilidad en Es Por Ahí cuando le preguntaron si le molesta que le canten La Cobra, el tema de Jimena Barón, y contó que le parece un temazo pero que no lo baila porque no sabe bailar.

“¿Qué te pasa cuando escuchás un tema de Jimena Barón?”, le preguntó sin filtros Guido Záffora en la emisión de América al locutor, quien respondió: “La Cobra me parece un temazo, es pegadizo”.

“¿No te jode eso? ¿Lo bailás? ¿Te gritan cosas en la calle?”, continuó indagando el periodista y Tucu López contestó: “¡No, qué me va a joder! No lo bailo porque no sé bailar”.

"Todo lo que es pasado está en ese orden y tengo la mejor del mundo". G-plus

“Todo lo que es pasado está en ese orden y tengo la mejor del mundo, es una gran artista. Me parece que este tema es un temazo”, sentenció el conductor.

TUCU LÓPEZ RESPONDIÓ SI JIMENA BARÓN LO FELICITÓ POR SU RELACIÓN CON SABRINA ROJAS

Tucu López respondió en Es Por Ahí si Jimena Barón lo felicitó por su relación con Sabrina Rojas y dejó en claro que cree que si se la cruza lo haría.

“¿Te felicitó por Sabrina?”, consultó Guido Záffora y el actor contó: “No me felicitó por Sabrina, pero porque no me la crucé, probablemente si me cruzo me felicite”.