La reacción de la Tora de Gran Hermano al ver a Camila cerca de Nacho: ataque de celos e indiferencia

Picante, Alfa le contó a Julieta un "chisme" que tiene como protagonistas a La Tora, Nacho, con quien se muestra inseparable en la casa de Gran Hermano, y Camila.

Luego del tremendo enfrentamiento entre las chicas, a La Tora le habría molestado verla jugando con Nacho en la piscina, y se lo habría hecho saber a él mostrándose indiferente.

Alfa reveló que Cami jugó en la piscina con Nacho ante la mirada atenta de La Tora. Y cuando él, acto seguido, quiso abrazar a su amiga, Lucila le habría dado la espalda. G-plus

"No le dio ni bola", cerró Alfa, describiendo la supuesta incomodad de La Tora por el acercamiento de Nacho y Cami.

LA TORA LE PREGUNTÓ A JULIETA SI LA VOTÓ

Daniela: -¿Tenés claro quién te votó?

La Tora: -Camila, Alfa y capaz que el primo (Marcos). Julieta capaz que con 1…

Julieta: -¿De qué hablan?

La Tora: -¿Me votaste a mí?

Julieta: -No voy a decir más mis votos. Ni a Romi, ni a Dani. A nadie más le voy a decir mis votos.

La Tora: -Igual no me enoja. No pasaría nada.