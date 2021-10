La reacción sin filtros de Yanina Latorre tras la intimación que China Suárez le mandó a LAM: "Le podemos decir la come palta"

Yanina Latorre reaccionó picantísima contra la China Suárez por el requerimiento notarial que envió a Los Ángeles de la Mañana, en el que advierte de un juicio si se sigue hablando de su persona.

Luego de que Ángel de Brito leyera la intimación firmada por una escribana en representación de la actriz, la panelista reaccionó sin filtros en su contra.

"La China Suárez mandó requerimiento notarial y nos impone, básicamente, no hablar más del tema. Avisan que sino respetamos esto ella hace un juicio. Va a hablar todo el mundo igual, por más que no quiera que este programa hable. Estuvimos dos horas sin nombrarla y nos fue bárbaro igual, no nos va a cambiar la vida", contó el conductor de LAM.

"Le podemos decir 'la come paltas' o la 'come maridos'". G-plus

Luego, la 'angelita' comentó al respecto y le respondió directamente a Eugenia Suárez, mirando a cámaras: "Es malo tu abogado, reina. ¿Tiene miedo que mostremos las fotitos desnuda? La dignidad se la afecta sola. ¿Se puede prohibir a alguien hablar de algo? Tiene pánico que mostremos las llamadas".

Entonces, Cinthia Fernández hizo una pregunta en pleno vivo y junto a Yanina criticaron fuertemente a la expareja de Benjamín Vicuña. "¿La podemos mencionar o le podemos decir 'la oriental', la Casi Ángeles'?", dijo Cinthia. Y su compañera de LAM sentenció, picantísima: "La come paltas, la come maridos".