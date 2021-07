La reacción de Silvia D'Auro tras las fuertes declaraciones de More Rial en su contra: "No va a contestarle"

A la hora de referirse a Silvia D’Auro, Morena Rial elige otros términos muy diferentes a los de “madre” o "mamá". La semana pasada, la hija de Jorge Rial contó a través de su cuenta de Instagram que llevará a la Justicia a la mujer que la adoptó por los 11 años que “desapareció y dejó a dos menores con su papá”.

Ahora se dio a conocer la reacción de la exesposa del conductor, quien se mudó a San Martín de los Andes, el lugar en donde vive gran parte de su familia. Desde allí Paparazzi se supo la férrea posición de la mujer. "Va a mantener su postura de no contestarle y estar en silencio", aseguraron al sitio desde su entorno.

Unos días antes, las fuertes declaraciones de Morena habían generado impacto en las redes: "Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de put...”, afirmó la influencer.

Más sobre este tema More Rial aseguró que llevará a Silvia D'Auro a la Justicia: "Que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo"

La postura de Silvia D’Auro tras la intención de Morena Rial de llevarla a la Justicia.