La reacción de Sabrina Rojas cuando Diego Ramos dijo al aire que Luciano Castro sería su permitido: "Me quiere comer al ex"

Este miércoles, Diego Ramos visitó A la tarde, donde habló largamente de su carrera y de su vida personal, en especial de sus preferencias en lo referente a sus parejas. En un arranque de sinceridad, el actor confesó que tiene “un vagón” de permitidos pero que, aprovechando que no está más junto a Sabrina Rojas, optaría por Luciano Castro, y ella se hizo la indignada en vivo.

Todo comenzó cuando Karina Mazzocco le consultó a Ramos si era verdad que “El Chino Leunis es su permitido hétero”. “No en realidad, y soy el suyo. En realidad, él dijo que, si tuviera un permitido hombre, sería yo. Yo me subo al tren y digo ‘Vamos’, señaló, y aclaró que cuando el conductor dijo que lo había visto desnudo fue porque “los dos se visten en la misma casa de ropa”.

Sin embargo, cuando le pidieron que aclare quién es su “permitido”, el actor señaló que si bien “lo más fácil es decir que es el Chino”, en realidad tiene “un vagón de gente”. “Bueno, aprovecho que no está con Sabrina Rojas y digo ‘Luciano Castro’”, agregó Diego Ramos y provocó que ella se levante de su silla simulando estar indignada y regrese a los pocos segundos a ocupar su lugar.

“¡Ay no, chicos! ¡Me voy! Me tiró flores y me quiere comer al ex”, dijo Sabrina Rojas mientras se sentaba nuevamente en su lugar, tras la broma de Diego Ramos sobre tener de permitido a Luciano Castro.