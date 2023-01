La reacción de Rocío Marengo cuando Fernando Carrillo y Emiliano Rella se ofrecieron a donarle esperma

Pese a que Rocío Marengo aseguró en 2021 que La Academia de ShowMatch iba a ser su último reality, la apertura de El hotel de los famosos 2 la tuvo entre los 16 participantes que buscan ganar los 15 millones de pesos que hay en juego.

En el ingreso al hotel, Pampita y el Chino Leunis le recordaron a la ex de Eduardo Fort que ya tiene un “master en realities” y le consultaron cómo se ve en la convivencia. “Si son buenos, van a encontrar una Rocío buena, si son malos, soy una Rocío mala”, adelantó ella.

“¿Y el corazón está preparado para encontrar el amor en el hotel?”, quiso saber Pampita. “Una no puede negarse al amor, no puede cerrar las puertas, lo tiene que dejar fluir”, dijo Rocío, que hace poco anunció que estaba separada “definitivamente” del hermano de Ricardo Fort.

ROCÍO MARENGO SORPRENDIDA ANTE EL OFRECIMIENTO DE FERNANDO CARRILLO Y EMILIANO RELLA

“Rocío, si no encuentras el amor en el hotel, ya (mi esposa) María Gabriela me autorizó para ser tu donante de esperma para tu hijo”, le advirtió Fernando Carrillo, inesperadamente. “Raro Carillo. Lo habló con su mujer. Yo no descarto nada”, opinó ella en un corte de edición.

Tras esta revelación, Emiliano Rela contó que le gustaba hacer mate a sus compañeros y cuando Rocío le preguntó si dulce o amargo, él explicó que empezaba con dulce, pero lo iba dejando perder el sabor.

Al ver que ambos consideraban matizar la bebida con edulcorante y un poquito de café, el actor decretó “coincidencia”. “Mirá, tres espermas ya tenemos”, lanzó el actor. “De repente la gente se postula para donar esperma. Es muy raro, pero bueno, lo voy a tener en cuenta”, agregó Marengo en otro corte de edición.