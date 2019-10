La reacción de Pampita, tras la advertencia de Barby Franco por su despedida de soltera: "Somos 43 en el chat"

El próximo viernes 22 de noviembre, Pampita dará el Sí con el empresario Roberto García Moritán, tras un flechazo fulminante de Cupido. La modelo prepara su gran fiesta junto a 130 invitados íntimos. Después de la medianoche, muchos famosos se sumarán a la celebración en el Palacio Sans Souci.

En la pista del Súper Bailando 2019, Barby Franco contó algunos detalles de la despedida de soltera de la jurado de ShowMatch. “Yo estoy en el programa de ella y le estamos organizando la despedida”, comenzó la modelo y panelista de Pampita Online, ciclo que se emite por la pantalla de Net TV.

“Lo que te espera el jueves, Caro. No, no sabés lo que es ese chat”, le advirtió la novia de Fernando Burlando a la futura esposa. Divertida, Pampita hizo un gesto de ‘ojito’ y comentó: “Pórtense bien, todas ustedes juntas me dan miedo”, dijo, con humor.

Luego, Barby Franco agregó un detalle sobre la cantidad de amigas que serán parte de la tradicional fiesta de pre casamiento. “¡Somos 43 chicas, así que imagínense lo que puede llegar a ser!”, reveló la modelo. “Qué lindo. Contento, Moritán”, cerró Marcelo Tinelli, con ironía.