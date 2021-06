La reacción de Pampita luego de que Charlotte Caniggia dijera que 'las embarazadas se vuelven locas': "Tiene razón; no tenemos paciencia"

El tremendo cara a cara de Charlotte Caniggia con Pampita en la pista de La Academia no fue una explosiva reacción del momento de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Canigga. La joven fue por más y direccionó hacia la jurado, embarazada de 8 meses, una polémica frase.

"Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas… ¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Es así, amigo. Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial", arremetió Charlotte en nota con Hay que ver, ingresando en el terreno personal de un modo impertinente y desafortunado.

Luego de ver el tape de la declaración de Caniggia, Pampita el respondió en su programa, apaciguando el conflicto: "Tiene razón, las mujeres embarazadas no tenemos paciencia. Es como que estás en otra sintonía en la vida". Y agregó: "Charlotte era muy divertida, era muy amorosa. La verdad, no hay que engancharse".

Acto seguido su panelista Pablo Muney derrapó con un comentario machista en vivo, y la conductora se puso seria y le paro el carro. "No será que a ella le pasa esto por el famoso 'por no co' y está un poquito alterada", dijo el panelista de Pampita Online. Lejos de permitir ese tipo de expresión, Pampita lo cortó en seco: "¿Por qué lo decís? ¿No está de novia? No hables así, no, no. En serio, Pablo, te vamos a poner un bozal legal. Yo creo que se apasionan mucho los participantes, pero tienen que defender su lugar con ensayo y con la coreo bien aprendida".