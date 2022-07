La reacción de Pampita cuando Walter Queijeiro y Locho Loccisano se ofrecieron a cuidar a Anita: "¿Tienen experiencia con niños?"

A poco de que se viva la gran final de El Hotel de los Famosos, los participantes recibieron la visita sorpresa de Carolina “Pampita” Ardohain y Anita, la hija que tiene con Roberto García Moritán.

Y como no podía ser de otra manera, la conductora y su pequeña se alojaron en el cuarto de huéspedes y se convirtieron en las invitadas de lujo del hotel, quienes contaron con la predisposición de Martín Salwe, Locho Loccisano, Walter Queijeiro, Lissa Vera y Alex Caniggia para agasajarlas.

Con el objetivo de que Pampita desayune tranquila, Walter y Locho no dudaron en ofrecer su ayuda para cuidar de la niña. Fue entonces que la top no dudó: “Sí, obvio. ¿Se animan?”.

Walter Queijeiro: "Yo soy papá de dos nenas, pero hacía todo mi esposa. Me arrepiento de no haber sumado conocimiento". G-plus

Sin embargo, antes de que Ana se vaya con ellos, hizo la consulta obligada al periodista y el animador: “¿Tienen experiencia con niños? ¿El kid’s club del hotel está funcionando?”.

Locho Loccisano: "Yo nunca levanté un bebe en mi vida porque soy tan bruto que me da miedo que se me caigan". G-plus

“Yo soy papá de dos nenas, pero hacía todo mi esposa. Me arrepiento de no haber sumado conocimiento”, se lamentó Queijeiro. Mientras que Locho cerró, sincero: “Yo nunca levanté un bebe en mi vida porque soy tan bruto que me da miedo que se me caigan”.