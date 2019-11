La reacción de Pampita cuando Tinelli le dijo que va a quedar embarazada muy pronto: "Veremos; todavía no"

El viernes 22, Pampita (41) vivió una de las noches más especiales de su vida al contraer matrimonio con Roberto García Moritán (44), empresario gastronómico al que eligió para construir juntos una familia.

En las horas previas a viajar a París por su luna de miel, la modelo grabó su participación en el jurado del Súper Bailando 2019 y le puso el pecho, con sonrisa, a un vaticinio de Marcelo Tinelli.

“A punto de irse de luna de miel para Europa, después de haberse casado, fuerte el aplauso para Pampita Carolina Ardohain", anunció el conductor de ShowMatch, mientras la cámara hacía un paneo general de la silueta de la modelo.

"Hoy me decían va a quedar embaraza muy pronto. Es un dato que tiraron ahí. Uno siempre se junta con neurólogos, astrólogas, gente que ven cosas", le dijo Tinelli. Y ella contestó: "Veremos". G-plus

Luego agregó: "Hoy me decían va a quedar embaraza muy pronto. Vamos a ver. No sabemos. Es un dato que tiraron ahí. Uno siempre se junta con neurólogos, astrólogas, gente que ven cosas, cosas que uno no ve".

Receptiva del comentario de Tinelli, pero descartando que ya esté en la dulce espera, la jurado le contestó, sonriente: "Todavía no. Veremos".

Esta semana, Ciudad habló con Pitty la numeróloga, quien aseguró: "Pampita tiene un hermoso 12/3, que es un número colorido, que le permite renovarse. El mecanismo de los números funciona como la vida misma: está llena de ciclos y renovación constante... Este número le traerá nuevamente cambios en el amor, siempre dependiendo de las decisiones que tome cada ser humano, pero veo que no solo estará disfrutando esta etapa de renovación sino que también hasta se dará la oportunidad de ser madre nuevamente. El embarazo se ve pronto".

Pampita ¿encargará un bebito con Roberto en la ciudad del amor, París?