La reacción de Pampita cuando Marcelo Tinelli arriesgó el nombre de su hija por nacer: “Antonella va a salir con una cámara de la panza”

Este martes, Marcelo Tinelli reabrió ShowMatch La Academia para presentar a las tres últimas parejas del shuffle dance y, como es habitual, presentó al jurado con la particularidad de que se animó a arriesgar otra vez el nombre de la futura hija de Pampita. Lejos de negarlo, la jurado se limitó a sonreír mientras el conductor adelantaba que la nena se llamaría Antonella, lo que se confirmaría que ese sería el nombre elegido por la modelo con Roberto García Moritán.

“Señores, ya le falta mucho menos tiempo para que venga… ¿Cómo era el nombre que le habíamos puesto que no me acuerdo? ¿Agustina? Antonella”, dijo Tinelli al pedir un aplauso para la jurado, en el inicio de su ciclo. “Hoy nos enteramos que va a tener una cámara en el parto, no, tremendo, yo creo que Antonella sale con una cámara de adentro, una cosa increíble”, agregó Marcelo Tinelli ante una risa algo exagerada por parte de Pampita, que en las últimas semanas aseguró que con Moritán tienen cinco nombres en mente.

Este lunes, Ángel de Brito aseguró en LAM que el conductor ya había mencionado ese nombre en las grabaciones del reality que prepara la modelo para una señal de streaming. ¿Será verdadero el dato que arriesgó Marcelo Tinelli sobre el nombre de la beba de Pampita?